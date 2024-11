Mehrfach ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei der ersten Kontrolle gegen 17:32 Uhr in der Mainzer Straße in Bingen zeigte sich, dass der geführte E-Scooter des 26-jährigen über keinen Versicherungsschutz verfügte. Weiterhin zeigte sich, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Form von Cannabis stand, worauf diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Nur kurze Zeit später gegen 18:50 Uhr wurde ein 24-jähriger ebenfalls mit seinem E-Scooter und ebenfalls in der Mainzer Straße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem festgestellt wurde, dass an dem E-Scooter nur ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei dem Fahrer konnte ebenfalls die Beeinflussung von Cannabis im Rahmen eines Vortests nachgewiesen werden, sodass auch bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Beide Fahrer müssen sich nun im Strafverfahren wegen Fahren ohne Versicherungsschutz sowie im Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.



