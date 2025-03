Mehrere Verkehrsunfälle unter dem Einfluss von Alkohol - Fahrt endet an Laternenmast

Am Sonntagnachmittag wurde gegen 16:40 Uhr der Polizei in Bad Kreuznach von mehreren Verkehrsteilnehmern ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher zunächst von Winzenheim kommend in Fahrtrichtung der Innenstadt von Bad Kreuznach unterwegs war.

Beim Durchfahren des ersten Kreisverkehrsplatzes kam der 67-jährige Fahrzeugführer eines schwarzen Skoda Fabia von der Fahrbahn ab und touchierte hier ein Verkehrsschild. Die Fahrt führte der Fahrzeugführer daraufhin jedoch unbehelligt fort.

Bei diesem Unfall verlor dieser Fahrzeugteile, welche anschließend auf der Fahrbahn verteilt wurden. Ca. 1000m später wollte der Beschuldigte den nächsten Kreisverkehrsplatz, an der ehemaligen Rettungsleitstelle in Bad Kreuznach, durchfahren. Hierbei verlor der Beschuldigte jedoch abermals die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam an einem Laternenmast zum Stehen.



Am Stützpunkt der jetzt genutzten Rettungswache wurden die Rettungskräfte auf den Sachverhalt aufmerksam und kümmerten sich umgehend um medizinische Erstmaßnahmen. Kurz darauf traf auch die erste Streife der Polizei ein. Da der Laternenmast umzustürzen drohte, musste die Fahrbahn im Kreisverkehrsplatz in Richtung Bosenheimer Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab noch vor Ort einen Wert von 2,21 Promille. Zwecks Abklärung weiterer medizinischer Maßnahmen wurde der Beschuldigte in ein städtisches Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch eine Blutentnahme durchgeführt.

Sowohl für die Fahrbahnreinigung, als auch für die Reparatur von Verkehrseinrichtungen, mussten weitere Behörden kontaktiert werden. Insgesamt dürfte ein Schaden zwischen 10.000-20.000EUR entstanden sein. Die Richtungsfahrbahn war für ca. eine Stunde gesperrt.

Da es sich bei der gesperrten Straße um eine Hauptverkehrsstraße für die Stadt Bad Kreuznach handelt, kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.



Abschließend ist anzumerken, dass leider während den Verkehrsmaßnahmen mehrere Verkehrsteilnehmer auffielen, welche sowohl gegen Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten, als auch gegen die dort geltenden Verkehrszeichen verstießen. Daher wurden weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet.



