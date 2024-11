Mehrere Fahrten unter Cannabiseinfluss

In der Nacht vom 21. auf den 22.08.2024 kam es im Stadtgebiet Bingen und Umgebung zu gleich mehreren Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss.

Zunächst konnte gegen 23:15 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer durch eine Streife in der Binger Straße in Grolsheim kontrolliert werden, der im Rahmen der Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Ein Drogenschnelltest bestätigte den zeitnahen Konsum von Cannabis.

Gegen 02:00 Uhr ging den Beamten der zweite 25-jährige Pkw-Fahrer auf der B9 bei Bingen-Dietersheim ins Netz, der nach ersten Auffälligkeiten den zeitnahen Konsum von Cannabis gestand. Auch hier ergab ein Drogenschnelltest das entsprechende Ergebnis. Beiden Fahrzeugführern wurden zur Beweisführung Blutproben auf der Dienststelle entnommen. Sie erwartet jetzt jeweils ein Bußgeldverfahren.



