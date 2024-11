Mehrere Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen am Rhein (ots) - In der Nacht vom Samstag den 07.09.2024 auf Sonntag den 08.09.2024 gingen der Polizei Bingen gleich mehrere Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, ins Netz.



Zuerst zeigte ein 31-jähriger Moped-Fahrer in Waldalgesheim im Rahmen einer Verkehrskontrolle drogentypische Auffälligkeiten. Der Drogenschnelltest bestätigte den zeitnahen Konsum von Kokain und Amphetamin.

Im weiteren Verlauf der Nacht konnte außerdem ein 26-jähriger Pkw-Fahrer auf der K11 bei Bingen-Gaulsheim angehalten werden, dessen Schnelltest positiv auf Cannabis reagierte.

Beiden Fahrzeugführern wurde auf der Dienststelle jeweils eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen.

Bei dem 26-jährigen Pkw-Fahrer besteht außerdem der Verdacht, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, sondern mit einer Führerscheinfälschung unterwegs war. Beide müssen sich jetzt in Straf- und Bußgeldverfahren verantworten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell