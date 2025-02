Mehrere beschädigte Fahrzeuge im Stadtgebiet Bad Kreuznach - zwei Tatverdächtige in Gewahrsam genommen

Bad Kreuznach - Parkplatz Wassersümpfchen und umliegende Straßen (ots) - Am 18.02.2025 gegen 16:30 Uhr gehen u. bei hiesiger Dienststelle mehrere Anrufe über zwei randalierende Personen in der Nähe des Parkplatzes im Wassersümpfchen in Bad Kreuznach ein.

Bad Kreuznach - Parkplatz Wassersümpfchen und umliegende Straßen (ots) -



Am 18.02.2025 gegen 16:30 Uhr gehen u.a. bei hiesiger Dienststelle mehrere Anrufe über zwei randalierende Personen in der Nähe des Parkplatzes im Wassersümpfchen in Bad Kreuznach ein. Die beiden Männer können im Rahmen der Fahndung von mehreren Polizeikräften festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Aktuell wird ihnen die Beschädigung von zehn Fahrzeugen rund um das Wassersümpfchen vorgeworfen. Der Gesamtschaden dürfte um die 1000 EUR liegen.



Sollten sie am 18.02.2025 zwischen 16:30 und 17:15 Uhr in den Straßen rund um den Parkplatz Wassersümpfchen in Bad Kreuznach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sind sie selbst durch eine Sachbeschädigung betroffen, setzen sie sich bitte unter 0671-8811100 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/5EbT4gc





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell