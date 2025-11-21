Während der etwa einstündigen Kontrolle wurden insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 93 km/h und damit 23 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.
Die betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen - je nach Ausmaß der Überschreitung - mit Verwarn- bzw. Bußgeldern rechnen.
Geschwindigkeitskontrolle auf der L232
