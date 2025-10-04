Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein PKW mit fünf Insassen die Strecke aus Richtung Kellenbach kommend in Fahrtrichtung Hennweiler. In einer Kurve geriet der 23-jährige Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenspur und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden PKW.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei der fünf Insassen aus dem vermeintlich unfallursächlichen Fahrzeug sowie die beiden Insassen aus dem entgegenkommenden Fahrzeug leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und das Abschleppen der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war die Strecke vollgesperrt. Darüber hinaus befand sich auch die Straßenmeisterei aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe im Einsatz.

Gegen den aus Hessen stammenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Der Unfall ereignete sich vor dem Eintreffen der Unwetterfront, sodass die Fahrbahn zum Unfallzeitpunkt noch trocken war.



