Friedlicher Protest gegen Schließung des Seniorenheims Stift St. Martin

Am Samstagvormittag, 08.11.2025 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, fand in Bingen ein genehmigter Aufzug unter dem Motto "Erhalt Stift St. Martin" statt. Anlass der Versammlung war die geplante Schließung des Seniorenheims.



Der Aufzug begann am Seniorenheim und führte über die Mainzer Straße in die Innenstadt / Fußgängerzone. Die Abschlusskundgebung wurde auf dem Bgm.-Neff-Platz abgehalten.

An der Veranstaltung nahmen etwa 100 Personen teil. Der Aufzug verlief ordnungsgemäß und störungsfrei entlang der angemeldeten Strecke. Während des gesamten Verlaufs kam es zu keinen sicherheitsrelevanten Zwischenfällen.

In der Innenstadt herrschte reges Publikumsaufkommen. Auch der Bürgermeister der Stadt Bingen war vor Ort.



