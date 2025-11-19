Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis

Im Rahmen der Kontrollmaßnahme händigte der seit Beginn des Jahres in Deutschland wohnhafte 35-jährige Fahrer einen in einem Drittstaat erworbenen Führerschein aus. Da hiermit die 6-Monatsfrist zum Erwerb eines deutschen EU-Führerscheins verstrichen war, wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 35-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



