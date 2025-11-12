Explosion/Brand in einem Mehrfamilienhaus am 08.11.2025

Darüber hinaus wurde mitgeteilt, dass man Flammen in dem Wohnhaus sehe. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass der Brand in einer Wohnung im Erdgeschoß in der Hackenheimer Straße entstanden ist und es in dieser Wohnung auch zu einer Explosion gekommen sein muss. Der geschädigte 31 jährige Bewohner der brandbetroffenen Wohnung wurde hierdurch schwerstverletzt und befindet sich in einer Spezialklinik. Er kann derzeit keine Angaben zu den Umständen des Brandes machen. Zwei weitere Hausbewohner wurden mit leichteren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Ursache sind objektiv derzeit keine Angaben möglich, da das Gebäude einsturzgefährdet ist und derzeit durch Fachleute geprüft wird, ob und wie gegebenenfalls eine gefahrfreie Ursachenermittlung erfolgen kann. Angaben zum Sachschaden sind derzeit nicht möglich.



