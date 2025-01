Eine Verkehrskontrolle klärt drei zurückliegende Kennzeichendiebstähle auf.

Die sofort entsandte Streife konnte das Fahrzeug in der Kurhausstraße feststellen und kontrollieren. An dem außer Betrieb gesetzten Fahrzeug konnten die gestohlenen Kennzeichen des Anrufers festgestellt werden. Zudem verfügte der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis. Im Kofferraum konnte außerdem ein weiteres gestohlenes Kennzeichenpaar festgestellt werden.

Wie sich herausstellte, hatten der Fahrer und dessen Beifahrerin, bei der es sich um die Mutter handelte, die angebrachten Kennzeichen zuvor gemeinsam gestohlen. Außerdem hatte die Dame mit ihrem jüngeren Sohn noch ein weiteres Kennzeichenpaar gestohlen. In der Nähe der Wohnung konnte noch ein drittes gestohlenes Kennzeichenpaar aufgefunden werden. Dieses war an einem weiteren Fahrzeug angebracht, welches zur Entstempelung ausgeschrieben war. Zwei Kennzeichenpaare wurden am Bourger Platz und ein Kennzeichenpaar in Hochstätten gestohlen. Die beiden Insassen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.



Es werden nun folgende Verfahren in dieser Sache geführt: 3x Kennzeichendiebstahl, 1x Fahren ohne Fahrerlaubnis, 2x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, 2x Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, 2x Urkundenfälschung.



