Der Täter brach dort das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf und entwendete den darin gelagerten Akku eines E-Bikes.
Im Anschluss begab sich der Unbekannte in die Tiefgarage des Wohnhauses und stahl das zugehörige, abgedeckte und zusätzlich abgeschlossene E-Bike.
Die Polizei Kirn bittet Zeugen, die Hinweise auf Tat oder zum Täter geben können, sich unter der untenstehenden Rufnummer mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell
Einbruch in Keller und Diebstahl eines E-Bikes in Kirn - Zeugen gesucht!
Lesezeit 1 Minute