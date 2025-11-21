Kirn
Einbruch in Keller und Diebstahl eines E-Bikes in Kirn - Zeugen gesucht!
Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 20.11.2025, gegen 06:30 Uhr und Freitagmorgen, dem 21.11.2025, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugten Zugang zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße in Kirn.

Der Täter brach dort das Vorhängeschloss eines Kellerabteils auf und entwendete den darin gelagerten Akku eines E-Bikes.
Im Anschluss begab sich der Unbekannte in die Tiefgarage des Wohnhauses und stahl das zugehörige, abgedeckte und zusätzlich abgeschlossene E-Bike.

Die Polizei Kirn bittet Zeugen, die Hinweise auf Tat oder zum Täter geben können, sich unter der untenstehenden Rufnummer mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.

