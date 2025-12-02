Einbruch in Juweliergeschäft

Bingen am Rhein (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, dem 02.12.2025 gegen 03:00 Uhr, ging über Notruf bei der Polizei die Mitteilung ein, dass aktuell ein Einbruch in der Fußgängerzone der Stadt Bingen am Rhein stattfindet.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Gewaltanwendung Zutritt in einen Juwelierladen in der Basilikastraße und entwendeten hieraus hochwertigen Schmuck. Hierbei verursachten sie durch das Aufbrechen einer Zugangstür mit einem Kanaldeckel, sowie durch das Zerstören mehrerer Schmuckvitrinen, einen hohen Sachschaden. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit noch erhoben.

Durch Zeugenangaben ist bekannt, dass die Täter mit einem dunklen PKW flüchteten. Intensive Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell