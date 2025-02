Einbruch in Einfamilienhaus - Täter dank Bürgerhinweis festgenommen

-06.02.) meldete eine aufmerksame Merxheimerin gegen 00:30 Uhr eine verdächtige Person, welche mit einem Rucksack durch die Straßen gehen würde. Der Anwohnerin war die Person zuvor auf ihrer Klingelanlage mit integrierter Kamera und Handyübertragung angezeigt worden.



Eine Streife der Polizei Kirn konnte die Person, einen 39-Jährigen aus der VG Nahe-Glan, nach einer längeren Fahndung schließlich in der Ortslage Merxheim entdecken und kontrollieren.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann typisches Einbruchswerkzeug mit sich führte.



Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte außerdem Diebesgut aus dem Wohnungseinbruch in Merxheim vom 25.01.2025 (Meldung im Presseportal vom 03.02.2025).

Der 39-Jährige, der bislang polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten war, wurde erkennungsdienstlich behandelt.



Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte der Mann noch für einen weiteren Wohnungseinbruch in Merxheim als Täter infrage kommen.



Die Kriminalpolizei Bad Kreuznach hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



