E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss

Dieser war den Beamten zuvor aufgrund seines defekten Rücklichts aufgefallen.



Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrer körperliche Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Zudem war der Fahrer bereits wegen eines früheren Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten.



Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte schließlich positiv auf die Stoffgruppe THC.



Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren für sein Verhalten verantworten müssen.



