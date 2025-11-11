E-Scooter-Fahrer unter Cannabiseinfluss





Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem 23-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen für einen möglichen Drogenkonsum fest. Im Rahmen der Befragung räumte der Mann ein, zuletzt am heutigen Abend Cannabis konsumiert zu haben.



Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht und die Angaben des Fahrers und reagierte positiv auf die Substanzgruppe THC. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet.



Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel.



