Dunkle Jahreszeit – Sicherheitsmobil im Einsatz

Am 31.10.2024 wird in der Binger Innenstadt erneut das Sicherheitsmobil der Polizei im Einsatz sein.

Da die sogenannte „dunkle Jahreszeit“ beginnt, steht die Polizei insbesondere mit Informationen rund um das Thema Einbruchsschutz von 10-14 Uhr in der Fußgängerzone in Bingen bereit. Die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mainz sind zudem auch Ansprechpartner für sonstige polizeiliche Themen, beantworten Fragen und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Ebenfalls wird gemeinsam mit der Polizei auch der kommunale Vollzugsdienst der Stadt Bingen vor Ort sein und seinerseits für Fragen der Bürgerinnen und Bürger bereitstehen.



