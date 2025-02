Diebstahl im Hotel Bollants

Am 03.02.25 im Zeitraum von 16:30 bis 16:45 Uhr kam es zum Diebstahl von Bargeld im 4-stelligen Bereich aus dem Kassenbereich der Rezeption des Hotel Bollants.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche, vermutlich südländische, ca. 1,85 bis 1,90 m große und ca. 50 Jahre alte unbekannte Personen.

Nach dem Diebstahl verließen die beiden Männer das Hotel in unbekannte Richtung.



Hinweise bitte an die Polizei Kirn unter 06752-1560.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752 156-0

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K





