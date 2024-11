Brennendes Fahrrad Bahnhof Bad Sobernheim

Am heutigen Donnerstag, 05.09.2024 gegen 04:00 Uhr kam es zu einer Brandstiftung am Bahnhof in Bad Sobernheim.



Unbekannte Täter zündeten dort ein Fahrrad an und zerstörten es damit vollkommen. Der Sachschaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Wer Besitzer des Fahrrades ist, ist bisher nicht bekannt.

Die Feuerwehr Bad Sobernheim musste den Brand löschen. Glücklicherweise breitete sich der Brand nicht auf umstehende Gebäude aus.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Kirn unter Tel: 06752-1560.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell