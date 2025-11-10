Brand in einem Gastronomiebetrieb in der Altstadt von Bad Kreuznach

Zuvor soll es auch eine deutlich sichtbare Entzündung in dem Gebäude gegeben haben. Durch die zeitnah eingetroffene Feuerwehr konnte das mutmaßlich im Bereich der Theke entstandene Feuer gelöscht werden.
Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.
