Brand auf Parkplatz eines Kostümgeschäfts

Am 22. Februar 2025 kam es gegen 15:43 Uhr zu einem Brand auf dem Parkplatz eines Kostümgeschäfts in der Binger Landstraße in Kirn.

Eine vor Ort befindliche Streife der Polizeiinspektion Kirn traf schnell am Einsatzort ein und konnte das Feuer, das unmittelbar an der Gebäudewand ausgebrochen war, mittels Feuerlöscher erfolgreich löschen. Durch das zügige Handeln der Beamten konnte ein größerer Schaden am Gebäude verhindert werden.



Trotz der schnellen Reaktion wurde das Gebäude jedoch leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Hinweise zur Tat oder verdächtigen Beobachtungen werden an die Polizeiinspektion Kirn erbeten.



