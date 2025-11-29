Betrunkener Fahrzeugführer leistet Widerstand



Vor Ort stellt die Streife einen festgefahrenen Klein-LKW fest. Der 51-jährige Fahrer sitzt noch im Fahrzeug und versucht das festgefahrene Fahrzeug aus der Wiese zu fahren. Im Verlaufe der weiteren Maßnahme leistet der sichtlich betrunkene Fahrer Widerstand. Bei der Fesselung verletzt sich ein 23-jähriger Polizeibeamter leicht am Zeigefinger.

Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird sichergestellt.

Den uneinsichtigen Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell