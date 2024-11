Betrunkene nach Verfolgungsjagd in der Hafenstraße in Bingen am Rhein gestellt

Am 21.08.2024 gegen 15:00 Uhr meldete eine aufmerksame Fahrzeugführerin einen PKW, der die A61 in Schlangenlinien befuhr.



Das Fahrzeug fuhr noch vor Eintreffen der Streifenwagenbesatzung an der Abfahrt Bingen Ost ab und befuhr anschließend die Mainzer Straße in Bingen, stadteinwärts.

Beim Erblicken der Polizeibeamten beschleunigte das Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten konnten das Fahrzeug einholen und verfolgen.

Der PKW verlor schließlich in der Hafenstraße die Kontrolle und verursachte einen Unfall mit Sachschaden. Zudem wurde ein Fahrradfahrer gefährdet, dich sich durch einen Sprung zur Seite retten konnte.

Nach dem Verkehrsunfall versuchte das Fahrzeug erneut zu flüchten, konnte jedoch von den Beamten gestoppt werden.



Es stellte sich heraus, dass der PKW durch eine 37-jährige Fahrzeugführerin gefahren wurde. Diese stand augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss.

Sie wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht. Dort wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell