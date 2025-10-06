Bekiffter E-Scooter-Fahrer

Am Sonntag, den 05.10.25, kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 23:20 Uhr in der Mainzer Straße in Bingen einen 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

Hierbei ergaben sich eindeutige Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Auf Vorhalt räumte der Fahrer den Konsum von Marihuana ein, was auch der Drogenschnelltest bestätigte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bei Bestätigung des Verdachts durch die Blutuntersuchung muss der Fahrer mit einer Geldbuße von 500EUR rechnen.



