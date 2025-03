Autofahrer kommt an Ampelmast zum Stehen

Am Sonntagmittag kam es auf der B428, in Höhe der Einmündung Rheinhessenstraße (Bad Kreuznach - ST Bosenheim), zu einem Verkehrsunfall.





Eine Kolone mit mehreren Fahrzeugen befuhr die B428 von Hackenheim kommend in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Als sich die Fahrzeugkolone der Einmündung näherte, wechselte die dortige Lichtzeichenanlage von Grün auf Gelb. Daraufhin bremste der vorausfahrende Verkehrsteilnehmer ab. Der dahinter fahrende 78-jährige niederländische Fahrzeugführer realisierte dies zu spät. Um einen Unfall mit dem vor ihm abbremsenden PKW zu verhindern, scherte dieser nach rechts aus und fuhr hierdurch gegen den Ampelmast. Die übrigen Verkehrsteilnehmer halfen dem Unfallverursacher anschließend aus seinem Fahrzeug. Die Funktion der Lichtzeichenanlage war nach dem Unfall eingeschränkt.



Der Unfallverursacher blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber zur weiteren Abklärung in ein städtisches Krankenhaus verbracht. An dem verunfallten BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden (im hohen vierstelligen Bereich) entstanden sein. Zwecks Fahrbahnreinigung, aber auch für die Abschaltung der Lichtzeichenanlage, wurde die Straßenmeisterei kontaktiert.

Bis zum Eintreffen dieser wurde der Verkehr durch die Polizisten geregelt.



