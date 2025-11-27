Ein PKW-Fahrer musste verkehrsbedingt an der Einmündung Poststraße / Felkestraße anhalten. Der nachfolgende Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr infolge Unachtsamkeit auf das stehende Fahrzeug auf.
Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden PKW Sachschaden. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Kirn
Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K
Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell
Auffahrunfall zwischen zwei PKW