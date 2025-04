Auffahrunfall mit Beteiligung von vier Fahrzeugen und zwei leichtverletzten Personen auf der Bundesstraße 420

Die vier PKW befuhren hintereinander die Bundesstraße 420 aus Richtung Wöllstein kommend in Fahrtrichtung Fürfeld.



Der vorausfahrende PKW beabsichtigte in einer langgezogenen Linkskurve von der Umgehungsstraße aus, nach links in die Ortslage Frei-Laubersheim abzubiegen. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuge realisierten dies rechtzeitig und bremsten erfolgreich ab. Das vierte Fahrzeug in der Kolone, ein Zustellfahrzeug, realisiert dies zu spät, sodass ein 55-jähriger auf den vorausfahrenden PKW einer 46-jährigen auffuhr.



Hierdurch wurde der dazwischen befindliche PKW auf den PKW einer 45-jährigen Fahrzeugführerin geschoben. Durch den Unfall wurden der 55-jährige Unfallverursacher, sowie die vor ihr fahrende 46-jährige leicht verletzt. Zwecks weiterer medizinischer Abklärung wurden die Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Der Sachschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.



