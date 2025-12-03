Alkoholisiert mit PKW unterwegs

Am 03.12.2025 wird der PI Bingen gegen 15:05 Uhr eine Frau gemeldet, welche alkoholisiert in ihren PKW eingestiegen und von einer Tankstelle im Stadtteil Bingen-Büdesheim aus losgefahren sei.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach dem PKW kann dieser gegen 15:30 Uhr schließlich in der Hitchinstraße in Bingen-Büdesheim fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der 60-jährigen Fahrerin kann hierbei deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die Frau wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell