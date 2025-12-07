Alkoholfahrt endet mit Führerscheinbeschlagnahme

Der aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldete die Beobachtungen der Polizei, woraufhin das Fahrzeug schließlich auf dem Autohof am AD Nahetal durch eine Streife der Polizei Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Ausgehend vom Fahrer konnte unmittelbar mit Beginn der Verkehrskontrolle deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Beim Öffnen der Tür fiel der Fahrer fast aus seinem Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, mit einer Fahrerlaubnissperre von mehr als einem halben Jahr ist zu rechnen.



