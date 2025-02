36 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Wonnegau hält mehrere Dienststellen des Polizeipräsidiums Mainz in Atem

Stromberg - BAB 61 Fahrtrichtung Ludwigshafen (ots) - Gegen 0 Uhr am 20.02.2025 wurde der hiesigen Dienststelle ein mutmaßlich betrunkener PKW-Fahrer in der Ortslage Stromberg gemeldet.

Nachdem der 36 Jahre alte Mann aus der Verbandsgemeinde Wonnegau und seine 43 Jahre alte Beifahrerin aus der Verbandsgemeinde Daun auf die BAB 61 in Fahrtrichtung Süden aufgefahren waren, sollten sie von einer Funkstreifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer missachtete jedoch jegliche Anhaltezeichen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Erst drei Einsatzfahrzeuge umliegender Polizeidienststellen konnten den mit 2,47 Promille und ohne gültige Fahrerlaubnis fahrenden Mann in Höhe des Rastplatzes "Menhir" durch Ausbremsen zum Anhalten zwingen. Neben einer unbekannten Kräutermischung konnte in dem Fahrzeug noch ein Pfefferspray aufgefunden werden. Die Beifahrerin trug eine Softairwaffe griffbereit in ihrer Unterbekleidung. Beide Personen beleidigten die Einsatzkräfte mehrfach, die Dame spuckte darüber hinaus nach einer Beamtin der PI Bad Kreuznach, jedoch ohne sie zu treffen.



Dem Fahrer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach eine Blutprobe entnommen, der geführte PKW wurde u.a. aufgrund unklarer Besitzverhältnisse vorläufig sichergestellt. Auf das Duo warten nun eine Vielzahl von Anzeigen.



