22-jähriger Pkw-Fahrer kollidiert mit Mauer

Am 19.02.2025, um 00:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Ringstraße in Richtung Bad Münster am Stein.

An der Kreuzung zur Rheingrafenstraße wollte er nach links in diese einbiegen. Da die dortige Lichtzeichenanlage bereits Gelb anzeigte, beschleunigte er seinen Pkw stark. Bei diesem Vorgang verlor der 22-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer angrenzenden Backsteinmauer. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der 22-jährige Fahrer und die 17-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Die durch den Verkehrsunfall entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 10.000 EUR.



