15 Jahre alter E-Scooter-Fahrer angefahren und dann geflüchtet -Zeugenaufruf

Bad Kreuznach - Mainzer Straße (ots) - Am 27.08.2024 befuhr ein 15 Jahre alter Junge mit seinem E-Scooter die Mainzer Straße in Bad Kreuznach OT Planig in Richtung B 41. Auf Höhe der Hausnummer 15 fährt ein PKW dem E-Scooter sehr dicht auf und hupt.