Zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs





Am 07.10.2025 kontrollierte eine Streife gegen kurz vor 21:00 Uhr einen VW, dessen 19-jähriger Fahrzeugführer von seiner schweizerischen Fahrerlaubnis keinen Gebrauch mehr machen durfte, weil er bereits seit längerer Zeit in Deutschland lebt.



Am 08.10.2025 kontrollierte eine Streife gegen 16:30 Uhr in der Tiergartenstraße einen Mercedes. Dessen 39-jähriger Fahrzeugführer konnte überhaupt keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte.



Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.



