Am 07.10.2025 kontrollierte eine Streife gegen kurz vor 21:00 Uhr einen VW, dessen 19-jähriger Fahrzeugführer von seiner schweizerischen Fahrerlaubnis keinen Gebrauch mehr machen durfte, weil er bereits seit längerer Zeit in Deutschland lebt.
Am 08.10.2025 kontrollierte eine Streife gegen 16:30 Uhr in der Tiergartenstraße einen Mercedes. Dessen 39-jähriger Fahrzeugführer konnte überhaupt keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte.
Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Zwei Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs