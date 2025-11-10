Zeugenhinweis führt zur Aufklärung eines Diebstahls

Am Nachmittag des 7.11.2025 meldete sein Zeuge bei der PI Betzdorf eine verdächtige Person, welche auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Hauptstraße mit einem Stock und einem Schild hantieren würde.

Die eingesetzten Kräfte der PI Betzdorf konnten die Person, einen 42-jährigen aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf, antreffen. Es konnte ermittelt werden, dass er das mitgeführte Schild zuvor von einer Baustelle in der Betzdorfer Moltkestraße entwendet hatte.



Das Schild wurde wieder an seinen ursprünglichen Platz verbracht. Den amtsbekannten Beschuldigten erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.



