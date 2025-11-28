Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In Höhe des dortigen Kurvenbereichs kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Transporters von seiner Fahrspur nach links ab und kollidierte mit seinem Außenspiegel mit dem Außenspiegel des Geschädigten.



Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und seiner Beteiligung an dem Verkehrsunfall zu ermöglichen.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus nimmt Hinweise, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, unter der Rufnummer: 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.



