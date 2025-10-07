Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der Engerser Landstraße

Am gestrigen Vormittag kam es in der Zeit von 07:00 - 13:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Engerser Landstraße in Neuwied.



Der Geschädigte parkte ordnungsgemäß mit seinem PKW am Fahrbahnrand auf Höhe des Anwesens Hausnummer 109a.

In dem genannten Tatzeitraum wurde der linke Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





