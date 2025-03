Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver zwischen Katzwinkel und Kirchen OT Wingendorf

Kirchen OT Wingendorf (ots) - Am Freitag, den 28.03.2025 gegen 15:55 Uhr überholte ein weißer Mercedes Sprinter auf der L279 zwischen Katzwinkel und Kirchen OT Wingendorf im Kurvenbereich trotz Gegenverkehr und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen PKW.

Der Gegenverkehr konnte nur durch ein Bremsmanöver einen Zusammenstoß mit dem überholenden Mercedes Sprinter verhindern. Bei dem abbremsenden Fahrzeug des Gegenverkehrs soll es sich um einen silbernen PKW handeln. Der Mercedes-Sprinter konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Betzdorf in Freudenberg angetroffen werden. Gegen dessen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



Der/die Fahrer/in des silbernen PKWs aus dem Gegenverkehr sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich umgehend bei der Polizei in Betzdorf (02741/9260, pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de) zu melden.



