Wohnungseinbruchsdiebstahl in Windhagen

Am 07.11.2025 kam es in Windhagen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Gebäude. Dieses wurde sodann deliktstypisch durchsucht, bevor sich die Täter in unbekannte Richtung entfernten.



Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



