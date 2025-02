Dienstgebiet PI Altenkirchen (ots) - Am heutigen Mittwoch, 05.02.2025, ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Altenkirchen insgesamt vier witterungsbedingte Verkehrsunfälle.

Bei einem dieser Unfälle kam in Busenhausen, Bachstraße, ein Omnibus von der eisglatten Fahrbahn ab und rutschte in eine Weide. Die im Bus beförderten Kinder sowie der Busfahrer blieben unverletzt. Es entstand, wie auch bei allen anderen Verkehrsunfällen, lediglich Sachschaden.



