Wissen - witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Diese führte zu mehreren Verkehrsunfällen. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiwache Wissen ereigneten sich sieben witterungsbedingte Verkehrsunfälle. An zwei Unfällen waren Busse beteiligt. Bis auf einen Verkehrsunfall in Selbach (Sieg), bei dem eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitt, blieb es bei Blechschäden. An mehreren Autos entstand dabei Totalschaden.



