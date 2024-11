Wissen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugensuche

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles bei Selbach (Sieg), Ortsteil Brunken, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Am Ortseingang von Brunken, aus Richtung Burbach kommend, wurde vor der Baustelle auf der L 289 ein schwarzer Pkw Hyundai geparkt. Zwischen Samstagabend, 26.2024, 16:0 Uhr und Sonntagmorgen, 27.10.2024, 10:00 Uhr beschädigte beim Wenden ein noch unbekanntes Fahrzeug die Beifahrerseite des Hyundai.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.



