Wissen - Einbrüche in das Jugendzentrum und zwei Kirchen

Noch unbekannte Täter brachen durch ein Fenster in das Jugendzentrum in der Straße "In der Rahm" ein. Im Gebäude wurden mehrere verschlossene Türen aufgehebelt.

Im Ortsteil Schönstein wurde am Gebäude der evangelischen Freikirche in der Schloßstraße eine Nebentür aufgehebelt. Die Täter gelangten so hinein, beschädigten weitere abgeschlossene Türen und durchsuchten das Gebäude.

Derzeit ist noch nicht genau bekannt, was die Täter bei den beiden Einbrüchen entwendeten.

Auch die nahegelegene katholische Kirche in Schönstein versuchten unbekannte Täter in derselben Nacht aufzubrechen. Dazu hebelten sie ein Fenster auf und versuchten die stabile Holztür der Sakristei aufzubrechen. Hier blieb es jedoch beim versuchten Einbruch, die Täter gelangten nicht ins Gebäude.



Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.



