Wechsel der Versicherungskennzeichen

In diesem Jahr wechseln die Farben von blau auf grün. Dieses gilt auch für E-Scooter. Wer nach dem 01.03.2025 nicht mit einem grünen Versicherungskennzeichen fährt, verstößt gegen das Pflichtversichungsgesetz und begeht eine Straftat.

Seit dem 01.03.2025 wurden diesbezüglich 20 Verstöße in Neuwied festgestellt und entsprechend geahndet.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell