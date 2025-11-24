Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei einem 24-jährigen ein Schlagring sowie zwei Einhandmesser aufgefunden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass für den Beschuldigten bereits in der Vergangenheit durch die Waffenbehörde ein Waffenbesitzverbot erlassen wurde. Die Gegenstände wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun ein entsprechendes Strafverfahren geführt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
Waffenfund bei Kontrollmaßnahme
