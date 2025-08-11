Von der Fahrbahn abgekommen - Beifahrerin verletzt

Ausgangs einer Rechtskurve kam er dabei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, und kollidierte mit der dortigen Böschung. Nachdem sein Fahrzeug von dort zurückprallte, blieb es letztlich wieder auf der Fahrbahn stehen.



Die 17-jährige Beifahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus verbracht. An dem Audi entsteht Sachschaden. Dieser musste entsprechend abgeschleppt werden.



