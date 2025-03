Vollübung der Neuwieder Blaulichtorganisationen

Am Dienstag, den 18.03.2025, fand ein gemeinsamer Übungstag von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Neuwied statt.





Am Vormittag wurden seitens der Feuerwehr (Löschzug Stadt) Fachvorträge und praktische Übungen organisiert, bei denen die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr im Fokus stand. Außerdem wurden mehrere "kleinere" Unfallszenarien nachgestellt.



Am Nachmittag folgte dann eine gemeinsame Großübung, bei der zusätzlich der Rettungsdienst involviert war. Auf einer für die Übung gesperrten Straße wurde ein sehr anspruchsvolles Unfallszenario aufgebaut, welches für die Einsatzkräfte eine echte Herausforderung darstellte. Neben umgestürzten Fahrzeugen, eingeklemmten Personen, Brandentwicklung und einem flüchtigen Unfallbeteiligten sorgten die professionell geschminkten Darsteller für ein realistisches Unfallszenario. So musste zum Beispiel eine Person, die von einer nicht ordnungsgemäß auf dem mitgeführten Anhänger gesicherten Metallstange durchbohrt wurde, samt Fahrersitz aus dem Fahrzeug geschnitten und im Anschluss medizinisch versorgt werden.



Bei frühlingshaftem Wetter wurde die Übung von einigen Zuschauern verfolgt. Insbesondere den Kindern war die große Begeisterung und ihr Interesse an den Blaulichtberufen anzusehen.



Nach etwa 90 Minuten konnte die Übung mit einem vollen Erfolg für die Beteiligten beendet werden. Dabei zeigte sich wieder einmal, wie wichtig die gute Zusammenarbeit für eine gelungene Bewältigung von großen Einsatzlagen ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Neuwied

Telefon: 02631-878-0

E-Mail: pineuwied@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell