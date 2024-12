Vollsperrung der B62 aufgrund Fahrzeugbrand

Am Sonntag, dem 15.12.2024 gegen 18 Uhr, befuhr die 20-jährige Verkehrsteilnehmerin aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain mit ihrem PKW die B62 aus Richtung Betzdorf kommend in Fahrtrichtung Wallmenroth.

Aus ungeklärter Ursache verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit der linksseitig befindlichen Leitplanke. Unmittelbar im Anschluss an den Zusammenprall fing das Fahrzeug Feuer. Die Verkehrsteilnehmerin konnte sich noch rechtzeitig aus ihrem Fahrzeug befreien, wurde aber zwecks Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden.



Für die Dauer der Löscharbeiten sowie der Fahrzeugbergung war die B62 für eine Stunde in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt.



