Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte zunächst unbemerkt in den Treppenraum des Anwesens. Sodann versuchte diese die Wohnungstüre aufzubrechen.
Die Versuche scheiterten und ein Eindringen in die Wohnung konnte verhindert werden.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus
