Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Türen beschädigt. Ins Gebäude gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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versuchter Einbruchsdiebstahl
Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Türen beschädigt. Ins Gebäude gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.