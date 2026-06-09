Altenkirchen
versuchter Einbruchsdiebstahl
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

In der Zeit von Donnerstag, 04.06.2026, bis Montag, 08.06.2026, kam es in Altenkirchen, Im Sportzentrum, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Werkstatthalle.

Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Türen beschädigt. Ins Gebäude gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren