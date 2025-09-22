Bislang unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln von zwei Fenstern sowie einer Zugangstüre vergeblich in das Gebäude zu gelangen.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder per E-Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Versuchter Einbruchsdiebstahl in Feuerwehrgerätehaus